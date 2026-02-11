Maxi controlli della Polizia nell’area del Parco delle Groane

Nei Comuni di Barlassina, Lentate sul Seveso e Seveso impiegati venti uomini con numerosi posti di controllo e verifiche su esercizi pubblici e attività commerciali. Identificate 109 persone

Nella giornata di ieri, martedì 10 febbraio, la Questura di Monza e della Brianza ha coordinato un servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio nei Comuni di Barlassina, Lentate sul Seveso e Seveso, nell’area del Parco delle Groane, finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e al rafforzamento della sicurezza urbana.

Maxi controlli nell’area del Parco delle Groane

L’attività è stata svolta sulla base di quanto definito in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che ha disposto specifici servizi straordinari nelle aree interessate. All’operazione hanno preso parte operatori della Polizia di Stato, Questura e Squadra Mobile, due equipaggi del Reparto prevenzione crimine Lombardia e pattuglie delle Polizie Locali di Barlassina, Lentate sul Seveso e Seveso. Complessivamente sono stati impiegati venti operatori. Nel corso del servizio sono stati effettuati numerosi posti di controllo e verifiche su esercizi pubblici e attività commerciali.

Identificate oltre cento persone

In totale sono state identificate 109 persone, di cui 12 cittadini extracomunitari regolarmente presenti sul territorio nazionale e sono stati controllati 75 veicoli, con contestazione di violazioni al Codice della Strada, in particolare per mancato uso delle cinture di sicurezza, utilizzo del telefono cellulare alla guida e irregolarità nei documenti di circolazione. Durante i controlli presso alcuni esercizi pubblici sono stati identificati degli avventori, alcuni dei quali con precedenti per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio. Ulteriori verifiche sono state eseguite in altri esercizi commerciali e in diverse aree dei territori interessati, senza rilevare particolari criticità.