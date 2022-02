Controlli nelle stazioni ferroviarie: tra le 150 persone identificate anche un clandestino. Trovato stupefacente

Carabinieri

Servizio straordinario in nove scali ferroviari. A Seregno vari gruppetti di stranieri che bivaccavano.

Controlli alle stazioni dei treni. Nove scali ferroviari controllati contemporaneamente. Tra le centocinquanta persone identificate, numerosi stranieri che bivaccavano, un immigrato clandestino. Rinvenuto anche dello stupefacente.

Controlli in nove stazioni ferroviarie

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 4 febbraio 2022, i Carabinieri della Compagnia di Seregno hanno realizzato un servizio di controllo straordinario del territorio volto al contenimento dei fenomeni di criminalità urbana che si verificano nei pressi degli scali ferroviari, aree dove a più riprese le pattuglie dell’Arma sono chiamate a intervenire per i reati che di volta in volta si verificano, non ultima ma ben nota alle cronache era stata la rapina del monopattino sulla banchina della stazione ferroviaria di Seveso di fine ottobre e quello della 18enne brasiliana ubriaca che, qualche giorno fa, aveva devastato il bar della stazione. In entrambi i casi,, citati a titolo esemplificativo, i militari dell’Arma erano intervenuti individuando i responsabili. Il dispositivo di ieri ha interessato nove scali ferroviari che insistono sui seguenti Comuni della provincia di competenza dei Carabinieri della Compagnia di Seregno: Seregno, Seveso (due stazioni), Lentate, Meda, Carate Brianza, Besana in Brianza (due stazioni) e Renate.

A Seregno stranieri che bivaccavano

A Seregno i Carabinieri sono intervenuti proprio mentre vari gruppetti di stranieri, molti di giovane età, erano intenti a bivaccare e a consumare alcolici, una delle ricorrenti situazioni che creano maggior disagio tra i numerosissimi pendolari che transitano per la stazione. All’arrivo dei militari molti si sono allontanati e molti altri sono stati identificati. Qui i controlli, in analogia a quelli effettuati con i cani la settimana scorsa, hanno interessato l’intera area ferroviaria comprendendo banchine, sottopasso tra i binari e sala d’attesa.

150 persone identificate

Il servizio si pone a consolidamento dell’attività ordinaria realizzata con gli ordinari servizi di prevenzione che, comunque, quotidianamente pattugliano anche le stazioni dei treni. L’attività ha visto l’identificazione complessiva di centocinquanta tra passeggeri dei treni e persone, perlopiù straniere, che si aggiravano attorno agli scali. Molti di questi, spesso dediti all’abuso di alcol e all’assunzione di stupefacenti, all’arrivo dei militari dell’Arma si sono allontanati.

Trovato stupefacente

Su due soggetti sono stati trovati modiche quantità di hashish e marijuana sufficienti comunque per procedere alla segnalazione all’autorità amministrativa e al contestuale sequestro.

Denunciato un immigrato clandestino

Tra i fermati anche un nigeriano 24enne con precedenti per reati contro la persona che, avendo il permesso di soggiorno scaduto dal 2018 con domanda di rinnovo rigettata, è denunciato per il reato di immigrazione clandestina.