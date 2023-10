Raffica di controlli notturni della Polizia Locale

Cinque pattuglie e dieci agenti della Polizia Locale di Seregno impegnati nella serata di ieri, venerdì 6 ottobre, in una serie di controlli mirati di sicurezza urbana e della circolazione stradale.

Controlli a tutto campo della Polizia Locale

Controlli a tutto campo della Polizia Locale in città venerdì sera. L'attività è iniziata nella zona centrale, con particolare attenzione all'area della stazione ferroviaria e di Piazza Risorgimento. In seguito sono stati effettuati posti di controllo stradale per la verifica preliminare dello stato di ebbrezza dei conducenti e per l'identificazione di persone e veicoli.

Nove violazioni al Codice della strada

Sotto osservazione dagli agenti anche i parchi pubblici per controllare che non vi fossero in atto comportamenti vietati: tra i tanti, si è prestata particolare attenzione al parco inclusivo Bambini di Beslan di via Pacini. Nessuna violazione di rilievo è stata accertata. La Polizia Locale ha controllato anche 25 veicoli, altrettanti conducenti sono stati sottoposti a controllo alcolimetrico: nove le violazioni al Codice della strada contestate per mancanza della revisione e violazioni alle norme di comportamento. Nelle attività di identificazione sono state controllate 34 persone.

Incidente in via Carroccio: paura per un centauro

In via Carroccio, poco dopo le 21.30, si è verificato un incidente che ha coinvolto un'auto e una moto all'intersezione con via Pontida. La moto percorreva via Carroccio: all'intersezione con via Pontida ha colliso con una Volkswagen Polo, condotta da un ragazzo di 30 anni di Seregno, proveniente dal senso opposto di marcia e in fase di svolta. L'impatto è stato violentissimo, tanto che il motociclista, un 35enne di Triuggio, è stato proiettato a una distanza di una decina di metri. Sul posto sono accorsi l'Automedica e l'ambulanza di Seregno soccorso. Il centauro, dopo le prime cure del personale del 118, è stato trasportato all'ospedale di Carate Brianza. Le sue condizioni non sarebbero gravi.