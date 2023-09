Al mercato di Seregno lavoravano al banco della frutta e verdura senza alcuna assunzione. Il titolare straniero è stato multato dalla Polizia Locale.

Intervento della Polizia Locale al mercato

Nella mattinata odierna, sabato 30 settembre, la Polizia Locale è intervenuta al mercato settimanale in piazza Linate 8 ottobre 2001. Un banco di frutta e verdura ha attirato l'attenzione degli agenti: nelle attività di vendita erano impegnate tre persone, un numero sproporzionato rispetto alla dimensione dell'attività ambulante. Gli agenti, dopo un'accurata ispezione, hanno accertato che i due collaboratori del titolare erano stati reclutati la mattina stessa presso i mercati generali di Milano.

Lavoratori in nero al banco del mercato

I lavoratori sono due cittadini stranieri di 27 e 26 anni, regolarmente soggiornanti in Italia ed erano stati inseriti nell'attività lavorativa senza una regolare assunzione. A carico del datore di lavoro, connazionale dei giovani, sono state elevate sanzioni amministrative da 3600 a 7200 euro per lavoratore.

Indagini in corso sul caporalato

La Polizia locale svolgerà ulteriori accertamenti per verificare che il caso non sia un episodio di caporalato: infatti la merce venduta era stata acquistata nello stesso luogo in cui è stato reclutato il personale in nero. Nell'ultimo mese il reparto di Polizia amministrativa, comandato dal commissario capo Mario Coppola, ha intensificato i controlli, a tutela dei consumatori e della leale concorrenza tra i commercianti, presso il mercato settimanale del sabato.