Ragazzino investito da un'auto mentre torna da scuola

Ragazzino di 11 anni investito da un'auto in via Montello a Seregno. Trasportato in codice verde all'ospedale di Desio.

Ragazzino investito da un'auto

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 31 gennaio, poco dopo le 14 in via Montello un'auto ha investito un pedone che attraversava la carreggiata sulle strisce pedonali. L'impatto all'altezza del civico 50, fortunatamente il conducente procedeva a velocità ridotta in direzione della Superstrada Lecco - Milano. Il minore, residente in città, tornava da scuola e aveva quasi completato l'attraversamento della strada. Dopo l'urto il ragazzino è parso subito in condizioni non gravi: sul posto è accorso il personale del 118 con l'Automedica e un'ambulanza.

Trasportato all'ospedale di Desio

Dopo le prime cure sul posto, l'11enne è stato trasportato all'ospedale di Desio in codice verde. Il conducente della vettura, un 37enne residente in provincia di Milano, è risultato negativo all'alcoltest. Agli agenti della Polizia Locale, che hanno rilevato il sinistro, l'uomo ha dichiarato di non aver visto il giovanissimo pedone mentre attraversava la carreggiata.