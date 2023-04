Nella serata di ieri, venerdì 14 aprile, numerosi controlli di sicurezza urbana condotti dalla Polizia Locale di Seregno: impiegati dieci uomini, coordinati direttamente dal Comandante Giovanni Dongiovanni.

Maxi controlli serali della Polizia Locale

Le pattuglie hanno effettuato posti di blocco nei pressi degli ingressi della città, aree in cui è attivo il sistema di lettura delle targhe e, in tempo reale, è possibile verificare se un veicolo è sprovvisto di assicurazione oppure se è inserito nella black list delle auto ricercate. Nel complesso sono stati fermati oltre 50 veicoli, identificato un centinaio di persone.

Foto 1 di 6 Foto 2 di 6 Foto 3 di 6 Foto 4 di 6 Foto 5 di 6 Foto 6 di 6

Contestati cinque verbali

Gli agenti hanno sottoposto a controllo etilometrico circa quaranta conducenti e per varie violazioni al Codice della strada sono stati contestati cinque verbali. Nella centralissima via Colombo la Polizia Locale ha colto in flagrante un gruppo di persone che stavano accendendo fuochi di artificio: sono stati sanzionati con il nuovo Regolamento di Polizia urbana.

Denunciato un 18enne in stazione

Nel corso della serata il Nucleo di sicurezza urbana ha controllato anche un 18enne seregnese nei pressi della stazione ferroviaria. Il ragazzo, apparso sospetto, è stato trovato in possesso di uno strumento da scasso e di un bilancino di precisione: è stato denunciato all'Autorità giudiziaria, sequestrato il materiale.