All'alba di ieri, giovedì 13 aprile, a Seregno il Nucleo di sicurezza urbana della Polizia Locale ha sgomberato un immobile dismesso, nel quale è stato sorpreso un 45enne egiziano con numerosi precedenti.

Sgomberato un edificio abbandonato

In precedenza alla Polizia Locale erano giunte segnalazioni di presenze sospette in un edificio abbandonato non distante dalla stazione ferroviaria. Il proprietario, accertate le intrusioni di estranei, aveva formalizzato la denuncia presso il Comando di via Umberto I. All'alba di giovedì il blitz degli agenti nell'immobile dismesso: all'interno è stato trovato un 45enne egiziano, già noto agli uffici: lo scorso anno era stato arrestato proprio dalla Polizia Locale per spaccio di stupefacenti.

Denunciato un 45enne egiziano

Dopo il processo, lo straniero rimesso in libertà si era reso responsabile di altri reati fra cui furti e incendi dolosi. Era stato anche segnalato per l'accensione di fuochi durante le ore notturne all'interno dei parchi comunali, come segnalato dai gruppi del Controllo del vicinato. Giovedì il nordafricano, dopo le operazioni di identificazione nel Comando locale e il successivo fotosegnalamento presso la Questura di Monza, è stato nuovamente denunciato per la violazione delle norme sugli stranieri e invasione arbitraria di edificio privato.

Espulsione coatta per il nordafricano

Considerata la pericolosità del soggetto nonché i numerosi precedenti di polizia, il Questore ne ha disposto l'espulsione coatta. Il 45enne è stato quindi trattenuto negli uffici della Questura per il successivo trasferimento nei Centri di permanenza temporanea e la definitiva espulsione. L'operazione rientra nel costante monitoraggio e nella bonifica delle aree dismesse ad opera della Polizia Locale per migliorare la sicurezza e il decoro urbano in città.