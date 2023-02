Controlli in stazione, trovate dosi di droga

Controlli a tappeto nelle stazioni di Seveso e Seregno ad opera dei Carabinieri. Durante l'attività rinvenute alcune dosi di hascish e cocaina.

Raffica di controlli in stazione

Nella settimana in corso, nelle giornate di martedì 31 gennaio, mercoledì e giovedì 1 e 2 febbraio, i Carabinieri dei comandi di Seregno e Seveso hanno effettuato dei servizi straordinari di controllo del territorio focalizzati sulle stazioni dei treni. Ogni scalo ferroviario ha visto l'impiego giornaliero di due pattuglie, che hanno controllato utenti in arrivo e in partenza nonché numerose persone in transito nelle vicinanze delle stazioni.

Scoperte dosi di droga

I militari hanno effettuato i controlli appostandosi nei sottopassi, nei punti di accesso e sulle banchine dei treni dove numerose persone sono state fermate all'apertura delle porte dei convogli in arrivo. In totale sono state controllate 255 persone tra cui gruppi di adolescenti e numerosi cittadini stranieri. Fra questi ultimi alcuni sono risultati pregiudicati, irregolari e privi di documenti. Altri, anche loro pregiudicati e già con decreto di espulsione, sono stati trovati in possesso di alcune dosi di stupefacenti, in particolare hashish e cocaina.

Stranieri segnalati all'Autorità giudiziaria

Tutti i soggetti con lo stupefacente verranno segnalati all'Autorità giudiziaria, in relazione alle violazione della legge sull'immigrazione, o alla Prefettura per il possesso di stupefacenti. L'attività di prevenzione e controllo agli scali ferroviari proseguirà anche nelle prossime settimane e vedrà l'impiego anche di assetti di rinforzo.