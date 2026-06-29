Controlli tra Meda e Cabiate: nel mirino parchi e piazze

Imponenti controlli da parte del Comando unico di Polizia Locale di Meda e Cabiate: venerdì 26 giugno 2026 gli agenti hanno fermato 86 veicoli e sottoposto a verifiche preliminari per lo stato di ebbrezza 26 conducenti. Quattro le ispezioni alle vetture con le unità cinofile. Cinque le pattuglie impiegate per un totale di 10 operatori, oltre a due conduttori di unità cinofile.

Controlli nei parchi e nelle piazze

Nel mirino degli operatori ai comandi di Claudio Delpero i parchi, le zone in cui si sono verificate aggressioni e le aree periferiche e centrali di Meda e Cabiate. Il tutto sempre con l’ausilio di due cani dell’unità cinofila. A Meda, in particolare, sono stati eseguiti accertamenti nella centralissima piazza Municipio, gremita di ragazzi, per verificare alcuni comportamenti che potevano arrecare disturbo al riposo.

Inseguimento a Cabiate

E’ scattato un inseguimento a Cabiate nei confronti di un motociclista che non si è fermato all’alt e si è dato alla fuga. Dopo poche ore la Polizia Locale ha identificato il conducente.

Otto sanzioni per mancato utilizzo della cintura di sicurezza e assenza di patente

In tutto sono state riscontrate otto violazioni amministrative per inottemperanza alle norme di comportamento, come mancato uso dei sistemi di ritenuta (cintura di sicurezza) e il non avere al seguito documenti veicolari e patente di guida.

“Riscontro positivo”