Contromano sul cavalcavia della Milano-Meda, identificato il conducente del furgone: era senza patente

E' stato identificato dagli agenti della Polizia Locale di Meda il conducente del furgone che questa mattina, venerdì 14 ottobre 2022, ha imboccato contromano il cavalcavia della Milano-Meda schiantandosi contro una Jeep: era senza patente.

Furgone contromano si schianta conto una Jeep, identificato il conducente

Al termine degli accertamenti del caso gli agenti della Polizia Locale sono arrivati a identificare il conducente del furgone Sprinter che ha percorso contromano via Cadorna, in direzione centro, finendo contro una Jeep che percorreva il cavalcavia in direzione Milano. Inizialmente i tre ucraini a bordo del mezzo si davano la colpa l'un l'altro, tentando di depistare i vigili. Ma alla fine gli uomini del comandante Claudio Delpero hanno identificato il conducente, inchiodandolo alle sue responsabilità.

Senza patente e contromano: sanzione da oltre 5mila euro

Si tratta di un 35enne che subito dopo l'impatto pare si sia allontanato dal furgone insieme all'ucraino che si trovava sul sedile anteriore destro (a bordo è rimasto solo quello che si trovava in mezzo ai due). Dagli accertamenti è risultato che il giovane era senza patente perché mai conseguita. Per questo è stato sanzionato con 5mila euro di multa, a cui vanno aggiunti 116 euro per essere andato contromano.