Contromano sulla Milano-Meda, scontro frontale tra più auto nel tratto tra Bovisio Masciago e Varedo, in direzione Milano. E' avvenuto intorno alle 22.30 di giovedì 25 luglio. Tre i feriti: due sono stati trasportati all'ospedale San Gerardo di Monza, uno in codice rosso a Lecco.

Scontro sulla Milano-Meda, la ricostruzione

Squadre del Comando di Monza e Brianza, sono intervenute per un incidente stradale che ha coinvolto più autovetture. Per cause in fase di accertamento sembrerebbe che un'autovettura abbia percorso un tratto di superstrada in controsenso e a fari spenti, per poi finire la sua corsa impattando contro le autovetture che procedevano nel senso corretto.

Uno dei feriti rimasto incastrato nelle lamiere

Le squadre giunte nel punto della Milano-Meda in cui è avvenuto l'incidente hanno dovuto lavorare con cesoie e divaricatore per liberare il ferito rimasto incastrato nelle lamiere del veicolo. Per quanto riguarda gli altri veicoli, i soccorritori hanno proceduto a ripristinare le condizioni di sicurezza. Sul posto l'autopompa da Bovisio Masciago e il carro fiamma da Seregno Volontari.

Tre feriti, uno grave

In posto per soccorrere i feriti, il personale Areu con due automediche e tre ambulanze. Per la ricostruzione della dinamica e l'accertamento delle responsabilità sono state chiamate a operare anche le forze dell'ordine. Risultano due feriti trasportati in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza e un ferito trasportato in codice rosso all'ospedale di Lecco.