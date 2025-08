Cordoglio anche a Lentate per l'anziano scomparso e ritrovato morto

Tragedia

Dopo tre giorni di ricerche è stato rinvenuto privo di vita Pasquale Zingaro, 70 anni, papà del pasticciere Alessandro.

Abitava a Figino Serenza (Como), ma spesso lo si vedeva a Camnago, nella pasticceria «La Boutique del dolce» del figlio Alessandro, dove accoglieva tutti con gentilezza e con il sorriso. Ha suscitato sgomento anche a Lentate sul Seveso il ritrovamento, dopo tre giorni di ricerche, di Pasquale Zingaro, 71 anni a ottobre.

Scompare da casa, trovato morto dopo tre giorni di ricerche

Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto nel pomeriggio di domenica 3 agosto 2025 nei pressi di via Armando Diaz, a Figino Serenza, a poca distanza dalla sua abitazione, in via Roma, proprio di fronte all’ufficio postale. Il pensionato, conosciuto nel paese di residenza e anche a Lentate, in base a quanto ricostruito sarebbe uscito da casa tra mercoledì nella tarda serata (l’ultimo avvistamento risale alle 23) e le prime ore di giovedì, senza fare più ritorno.

L'allarme lanciato giovedì sera

A lanciare l’allarme è stato uno dei figli, il fratello di Alessandro, che abita sopra di lui e giovedì sera, al rientro dal lavoro, ha trovato l’abitazione chiusa a chiave. Zingaro è uscito a piedi (l’auto era a casa), senza portafoglio, né cellulare. Immediatamente sono partite le ricerche e sui social sono stati condivisi numerosi appelli per ritrovarlo. Il 70enne, che da quando era rimasto vedovo, quattro anni fa, aveva perso un po’ di lucidità, non aveva con sé le medicine che doveva assumere.

Vasto spiegamento di Forze dell'ordine

«Potrebbe essere disorientato, magari non sa come tornare a casa, oppure è salito in macchina con qualcuno», ci aveva detto, preoccupato, il figlio Alessandro, che venerdì mattina ha sporto denuncia di scomparsa al comando dei Carabinieri di Cantù e da subito si è messo a cercare il padre insieme alle Forze dell’ordine e a tanti volontari.

Un avvistamento a Copreno, nei pressi del centro commerciale Bennet e del distributore di benzina, si è poi rivelato un falso allarme. Sono state perlustrate sia le zone di Figino Serenza nei pressi della casa del 70enne sia quelle di Lentate, tra Cimnago e Camnago, purtroppo senza esito.

In campo anche l'unità cinofila

Nella mattinata di domenica il territorio è stato battuto dai militari canturini, dalla Polizia Locale, dai Vigili del Fuoco, dalla Protezione Civile e dall’Associazione Nazionale Carabinieri, coordinati dal comandante della Compagnia Carabinieri di Cantù, Christian Tapparo. In campo anche le unità cinofile con gruppi di volontari e con Gipsy, cane specializzato nella ricerca di tracce ematiche e corpi.

Nel primo pomeriggio il tragico ritrovamento

Purtroppo, poco prima delle 15, il tragico ritrovamento a poca distanza dalla sua abitazione. Sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri canturini per stabilire le cause del decesso; non è escluso che il 70enne possa essere stato colto da un malore.