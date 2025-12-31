Cordoglio per la storica docente e vicepreside che ha dedicato la vita ai ragazzi

Rosangela Fumeo viveva a Birago e aveva insegnato Ragioneria all'Istituto Bassi di Seregno.

Cordoglio a Seregno e Lentate sul Seveso per la scomparsa di Rosangela Fumeo, storica docente e vicepreside dell’Istituto Bassi. Aveva 81 anni.

Addio all’appassionata docente Rosangela Fumeo

Una serie di complicazioni sopraggiunte in poco tempo hanno stroncato la vita della professoressa Rosangela Fumeo, che è andata incontro al Signore nel giorno di Natale, gettando nello sconforto i fratelli Emilia, Ernesto e Massimo, oltre che i nipoti Enrico, Carlo, Chiara e Francesca.

Insegnante di Ragioneria e vicepreside al Bassi

Nata a Perledo, in provincia di Lecco, il 22 novembre 1944, ha sempre vissuto a Birago, frazione di Lentate sul Seveso. Era la quarta di sette figli: i deceduti Pietro e Giuseppe, suor Maria Paola, clarissa, al secolo Emilia, fra Carlo, cappuccino, al secolo Ernesto, Massimo e Alberto. E’ stata docente di Ragioneria, adesso Economia aziendale, all’Istituto Bassi di Seregno, dove aveva iniziato nel 1977 dapprima nelle succursali di via Stefano e di via Gramsci e poi definitivamente nella nuova sede di via Briantina, dal 1981. Si è congedata dall’istituto, dove ha ricoperto il ruolo di vicepreside per una decina di anni, nel 2010.

Una vita dedicata ai ragazzi

Aveva iniziato la sua professione alle scuole medie di Lentate sul Seveso, per poi passare per qualche anno all’istituto professionale Milani di Meda, prima di approdare alle superiori, a Seregno. Al Bassi era nel gruppo che ha creato il progetto del corso Mercurio, subentrato al corso Sistemi informatici aziendali.

“E’ stata una figura di riferimento per tutti, sempre disponibile all’ascolto, carattere socievole, ma anche schivo, aperta al confronto – la ricordano alcuni ex colleghi – Donna assennata, buona mediatrice, di grande fede, era un’assidua militante della Fraternità di Comunione Liberazione”.

I funerali a Birago

I funerali sono stati celebrati lunedì 29 dicembre, alle 10, nella chiesa parrocchiale Sant’Anna di Birago. All’altare hanno concelebrato il parroco don Marcello Grassi, il vicario parrocchiale don Silvano Casiraghi, il fratello fra Carlo dei frati cappuccini minori rinnovati, e don Enrico Radice, già segretario del vescovo di Como, Alessandro Maggiolini. Al termine del rito la salma è partita per la tumulazione nella tomba di famiglia del cimitero di Perledo.

Il ricordo degli amici

Nell’orazione al termine delle esequie è stato letto un ricordo degli amici:

“Signore, grazie per il grande dono, che per tutti noi è stata la vita di Rosangela. Grazie per la sua semplicità, per la sua generosità, la sua purezza, la sua pienezza di vita, tutti frutti che si sono alimentati nella granitica fede in te. Ciao Rosangela. Godi del tuo compimento, nella pienezza della gloria di Nostro Signore”.

NELLA FOTO DI COPERTINA ROSANGELA FUMEO IL GIORNO DEL SUO 80ESIMO COMPLEANNO