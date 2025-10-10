Due città in lutto per la studentessa deceduta nell’incidente in moto

Due città in lutto, Seregno e Giussano, per il tragico incidente di ieri pomeriggio in via San Vitale a Seregno. La vittima è una studentessa 17enne che frequentava il liceo Linguistico dell’istituto Candia, residente a Giussano.

Lutto per la 17enne deceduta nell’incidente in moto

Profondo cordoglio per la morte di Sveva Ferrando, la ragazza 17enne che ha perso la vita nell’incidente di giovedì 9 ottobre, poco prima delle 14 in via San Vitale, nel tratto fra le vie Monte Rosa e Monte Bianco, pochi metri oltre il dosso del passaggio pedonale. La moto che guidava in direzione di Giussano ha urtato la fiancata sinistra di una Volkswagen Golf, che percorreva la stessa direzione: alla guida c’era una donna.

Le indagini della Polizia Locale

A causa dell’urto, la studentessa ha perso il controllo del veicolo ed è finita contro un albero lungo il marciapiede della corsia opposta. L’impatto è stato molto violento, nonostante il casco indossato dalla minorenne. Sul posto è accorso il personale del 118 con l’Automedica e un’ambulanza per i primi soccorsi, poi il trasporto d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza dove i tentativi di rianimazione non hanno avuto successo. Sul posto diverse pattuglie della Polizia Locale per diverse ore hanno effettuato i rilievi tecnici per ricostruire la dinamica del sinistro mortale. Restano da chiarire le cause dell’impatto fra i due veicoli in marcia nella stessa direzione.