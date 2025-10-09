Inutili i soccorsi: non ce l’ha fatta la 17enne di Giussano caduta dalla moto oggi pomeriggio a Seregno.

Tragico incidente in moto: muore a 17 anni

Il tragico incidente stradale è avvenuto poco prima delle 14 in via San Vitale, nel tratto tra via Monte Rosa e via Monte Bianco, direzione Perticato. Stando alle prime informazioni, la ragazza sarebbe caduta dalla propria moto, impattando violentemente a terra, dopo avere urtato un’auto in fase di sorpasso.

Condizioni disperate dopo il sinistro

Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118 con un’ambulanza e un’automedica. Le condizioni della ragazza, studentessa in città, sono apparse subito gravissime. Disperate. Trasportata in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, è morta poco dopo. I medici del Pronto soccorso hanno fatto il possibile per salvarla ma i tentativi di rianimarla si sono rivelati inutili.