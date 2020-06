Cornate commossa dà l’ultimo saluto ad Angelo Belluscio FOTO

Cornate commossa per l’ultimo saluto ad Angelo Belluscio. Il 47enne sabato scorso si era tuffato nell’Adda per salvare la figlia che stava annegando. E’ stato ritrovato senza vita domenica.

Cornate commossa per l’ultimo saluto ad Angelo Belluscio

Si sono tenuti oggi, martedì 23 giugno, nella Chiesa di Cornate d’Adda i funerali di Angelo Belluscio, il papà di 47 anni morto tragicamente sabato scorso, 20 giugno, nelle acque dell’Adda dopo essersi tuffato per salvare la figlia di 10 anni che stava annegando.

In tanti già dalle 14 si sono ritrovati dentro e fuori dalla chiesa per salutare il 47enne, che aveva tanti amici a Cornate così come a Calusco d’Adda, dove gestiva un bar. A officiare la messa Don Emidio assieme a Don Ivan, vicario di Calusco.

La dinamica della tragedia

L’incidente è avvenuto sabato poco prima delle 18.30. La bimba di 10 anni era caduta nell’Adda, nella zona di via XXV Aprile a Cornate, per dinamiche ancora da accertare. Il papà, allertato dalle urla che provenivano dalla riva, si sarebbe gettato nel fiume per salvare la figlia in pericolo.

Un gesto estremamente eroico, che però ne ha causato la morte. Ad aiutare l’uomo nel salvataggio anche un pescatore della zona, che ha condotto la bimba al sicuro ma nulla ha potuto per trarre in salvo anche il papà. Che infatti è poi stato ritrovato a un chilometro dalla tragedia.

