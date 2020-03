Coronavirus a Cesano, salgono a sette i contagiati

Le persone positive al Coronavirus a Cesano Maderno sono salite a sette. Lo ha reso noto l’Amministrazione comunale dopo l’ultimo contatto con Ats.

Salgono a sette i cittadini cesanesi positivi al Coronavirus. Dopo il caso di un 58enne e di un 36enne, ricoverati al San Gerardo di Monza, ieri mattina, 12 marzo 2020, Ats ha informato il sindaco di un terzo contagiato, un 42enne. L’ uomo non è ricoverato in ospedale ma è in isolamento in casa sua. In serata, il nuovo aggiornamento di Ats, e l’impennata dei cittadini positivi.

Misure economiche a favore dei cittadini

Il sindaco Maurilio Longhin ha firmato ieri, giovedì 12 marzo 2020, un’ordinanza che contiene le prime misure economiche a favore dei cittadini di Cesano Maderno.

Viene disposto il differimento al 18 maggio 2020 del pagamento del saldo Tari 2019, previsto per il 16 marzo 2020. Oltre a questo, l’ordinanza dispone il rinvio di 60 giorni della scadenza dei canoni di locazione dell’anno 2020 relativi ad immobili di proprietà comunale locati ad uso abitativo e ad uso esercizio pubblico o commerciale.

L’Amministrazione informa che si stanno predisponendo altre ordinanze per venire incontro alle esigenze delle associazioni della città.

Anche ieri Polizia Locale, Tenenza dei Carabinieri e Protezione Civile hanno continuato a diffondere per le strade della città messaggi che raccomandano di rimanere a casa e, nel caso in cui si debba uscire, di seguire scrupolosamente le indicazioni e le regole delle autorità.

