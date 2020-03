Cesano Maderno, un secondo caso positivo al Coronavirus

C’è un secondo cesanese positivo al Coronavirus. Lo ha comunicato ufficialmente Ats all’Amministrazione comunale oggi, lunedì 9 marzo.

Si tratta di un 36enne, ricoverato da venerdì all’ospedale San Gerardo di Monza. L’assessore all’Ambiente, Salvatore Ferro, che è a capo del Centro operativo comunale attivato in municipio per fronteggiare l’emergenza, ha ricevuto poche ore fa la comunicazione ufficiale di un secondo cittadino contagiato. E’ il secondo, dopo il 58enne ricoverato, sempre al San Gerardo, da giovedì. Il protocollo di Ats previsto nei casi di contagio è stato subito attivato: le persone che possono avere avuto contati direttamente o anche indirettamente con i pazienti contagiati sono stati contattati e sono stati presi tutti i provvedimenti predisposti per queste circostanze.

“Dobbiamo essere tutti prudenti”

Intanto, il vicesindaco Celestino Oltolini annuncia la chiusura del Giardino di Palazzo Arese Borromeo e invita tutti i cittadini a frequentare parchi e aree gioco con responsabilità e rispetto delle regole: “E’ normale avere voglia di uscire e stare insieme, ma il rischio che questo desiderio di normalità ci faccia sottovalutare il problema Coronavirus è molto alto – stigmatizza – Dobbiamo essere prudenti ed evitare assolutamente gli assembramenti di persone”.

Un numero verde per gli over 65enni soli

E’ stato attivato un numero verde per il servizio di consegna di medicinali e pasti a domicilio per le persone con più di 65 anni sole e in difficoltà. “Il servizio di consegna sarà gratuito e svolto grazie al personale della Croce Bianca con la collaborazione delle farmacie del territorio comunale” spiega l’assessore Oltolini. Il numero, 800913264, sarà attivo dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 18. Raccoglierà richieste dirette o segnalazioni.