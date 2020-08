Coronavirus a Monza Brianza: 899 morti e 5.911 contagi. I dati ufficiali aggiornati da Regione Lombardia dall’inizio della pandemia a ieri. Nell’ultima settimana i contagi sono saliti di 25 unità, la settimana precedente i casi in più erano stati 19.

I dati ufficiali di Regione Lombardia da inizio pandemia, aggiornati a ieri, ci dicono che in Provincia di Monza e Brianza i morti per coronavirus sono stati 899, circa un decesso ogni mille abitanti. I contagi, che sia pure pian piano continuano a salire, al momento sono arrivati a quota 5.911, la percentuale di contagiati sulla popolazione complessiva è dello 0,68%. In Provincia di Bergamo, la Provincia più colpita dal virus, la percentuale sale all’1,36%, a Brescia all’1,26%.

Stando ai dati dell’Istat che abbiamo pubblicato ieri (vedi qui) nei primi cinque mesi del 2020 però in Provincia di Monza e della Brianza si sono registrati 1.330 morti in più rispetto alo stesso periodo degli anni precedenti. Probabilmente non sono tutte vittime da Covid-19 ma sicuramente la pandemia ha provocato anche delle morti indirette.

Ad oggi nella nostra regione i decessi per coronavirus sono 16.833, I guariti/dimessi 74.432 a fronte di 96.853 contagiati. Attualmente i ricoverati sono 164, di cui 9 in terapia intensiva.

I 10 Comuni con più contagi in termini assoluti

Monza 1.142

Desio 326

Seregno 273

Brugherio 268

Lissone 267

Vimercate 238

Cesano M. 229

Limbiate 202

Giussano 189

Carate 186

I 10 Comuni con più contagi in rapporto alla popolazione

Agrate 104

Arcore 118

Barlassina 47

Bellusco 66

Bernareggio 78

Besana 152

Biassono 104

Bovisio M. 71

Brugherio 268

Busnago 100

