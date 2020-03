Coronavirus, “Andrà tutto bene”: cartelli appesi nelle vie della città

Coronavirus,”Andrà tutto bene”: cartelli appesi a Desio. Sono comparsi nella serata di ieri in piazza Conciliazione e nelle vie della città. Insieme alla scritta anche un cuore, un sole o un sorriso.

L’iniziativa di Desio Città Aperta

Un messaggio alla città, un gesto di speranza e di fiducia di Desio Città Aperta che arriva in piena emergenza Coronavirus e dopo l’annuncio della decisione di chiudere i confini della Lombardia insieme ad altre ulteriori misure restrittive di fronte ai contagi in crescita. Anche a Desio il sindaco, Roberto Corti, venerdì sera ha annunciato il primo caso positivo e ha invitato di nuovo i cittadini ad avere tutte quelle attenzioni che possono prevenire il diffondersi del virus. In particolare, ha detto: “Ricordiamo che è importante lavarsi le mani spesso, evitare le zone troppo affollate, proteggersi la bocca e il naso con un fazzoletto quando si starnutisce o si tossisce”.

