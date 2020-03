Coronavirus, a Desio c’è il primo caso positivo VIDEO

Coronavirus a Desio c’è il primo caso positivo. Si tratta di una persona ricoverata in ospedale. Tutti i possibili contatti stretti sono già in quarantena preventiva.

Coronavirus a Desio c’è il primo caso positivo

Nelle ultime ore in Brianza si sono registrati diversi casi di persone positive al Coronavirus. Tra queste anche una persona residente a Desio. A dare la notizia è stato proprio il sindaco della città, Roberto Corti, che lo annunciato con un video messaggio sui social.

“Mi hanno chiamato questa sera per informami di un caso di positività al Coronavirus anche a Desio” – ha detto il sindaco. “La persona è ricoverata in ospedale e tutti i possibili contatti sono già stati informati e sono stati messi in quarantena preventiva”.

“E’ una situazione che verrà seguita con attenzione dalle autorità sanitarie, sperando ovviamente che l’evolversi sia positivo. L’invito, come già detto nel video di ieri, è quello a non cambiare il proprio stile di vita ma ad avere tutte quelle attenzioni che possono prevenire il diffondersi del virus. Ricordiamo che è importante lavarsi le mani spesso, evitare le zone troppo affollate, proteggersi la bocca e il naso con un fazzoletto quando si starnutisce o si tossisce. Vi terrò informati sull’evolversi della situazione”.

