Coronavirus, il presidente di Avis Seveso: “Non smettete di donare sangue”. L’invito di Danilo Borroni, numero uno della sezione sevesina.

Avis Seveso: il monito

“In questo difficile momento ci viene chiesto di non smettere di donare. Anzi, se ci è possibile di intensificare le donazioni per aiutare gli ospedali delle zone dove queste sono sospese per non far mancare plasma e sangue a chi è meno fortunato di noi e dovesse averne bisogno”. Questo l’invito rivolto dal presidente di Avis Seveso, Danilo Borroni, a tutti gli iscritti alla sezione.

Direttiva da Avis Lombardia

L’invito arriva nonostante il problema Coronavirus che sta attanagliando l’Italia. La direttiva proviene direttamente da Avis Lombardia: “L’invito è quello di non sospendere le donazioni di sangue per non mettere in crisi il sistema sanitario. Dovranno essere i medici a prestare grande attenzione alle selezioni dei donatori. Il ruolo di Avis deve essere ancor più di servizio, soprattutto in momenti come questi”.