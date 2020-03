Coronavirus, BrianzAcque chiude temporaneamente tutte le casette dell’acqua

BrianzAcque chiude temporaneamente tutte le casette dell’acqua

A seguito delle misure più restrittive introdotte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e da Regione Lombardia per il contenimento del COVID -19, BrianzAcque ha deciso di chiudere temporaneamente tutte le casette dell’acqua presenti sul territorio di competenza.

Da oggi, lunedì 23 marzo 2020, pertanto, i cittadini non potranno far rifornimento d’acqua nelle 66 postazioni idriche self service situate nei comuni della Provincia di Monza e Brianza e di Cabiate, nel Comasco.

Una scelta comune tra i gestori del servizio idrico

Un’analoga scelta è stata effettuata dagli altri gestori del servizio idrico integrato di Water Alliance, la rete composta da 13 aziende idriche in house della Lombardia.

BrianzAcque invita i cittadini a rimanere nelle proprie case e a dissertarsi con l’acqua del rubinetto che, come di recente confermato dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute, è di qualità ed è sicura rispetto ai rischi di trasmissione del virus.

