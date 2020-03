Coronavirus, Caponago piange altre due vittime.

Le campane risuonano in un paese praticamente deserto, amplificando in maniera tetra il lento e tristemente ritmato annuncio di un trapasso. Due, nella sola giornata di oggi, andando così ad accrescere il numero di vite umane spezzate da una pandemia che sta mettendo in ginocchio il nostro Paese, la nostra Regione e la nostra Provincia.

Il numero delle vittime a Caponago sale a quattro. A cui si aggiungono una decina di casi positivi e altrettante persone costrette all’isolamento più totale. La comunità si stringe sempre più nel dolore, accompagnando le sue perdite con una preghiera, un pensiero e un abbraccio ideale a chi non ce l’ha fatta, ma anche a chi, chiuso nelle mura di casa propria, perde un pezzo dei propri affetti, senza nemmeno poter dare nemmeno l’ultimo accorato e degno saluto. Una bella nella beffa.

L’annuncio lo ha dato pochi minuti fa il sindaco Monica Buzzini. Una triste responsabilità per chi è primo tra i cittadini, ma condivide con tutti gli altri lo stesso identico dolore.

“Oggi per la nostra comunità il dolore si sente forte. Due volte ha già suonato la campana. Due cittadine ci hanno lasciato. Non chiedetemi chi sono, ho già spiegato perchè non faccio la “lista” dei nomi: esiste la privacy, il rispetto per queste persone, per le famiglie e per gli amici che hanno già così un grande dolore che non può essere lanciato anche sui social. Ci stringiamo a queste famiglie come comunità augurando a chi rimane una grande forza. Il mio, il nostro cuore oggi è spezzato ancor di più!”