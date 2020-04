Coronavirus, Carate supplica la Madonna di San Bernardo

Carate Brianza prega la Madonna di San Bernardo per l’emergenza coronavirus.

Preghiera e Messa sabato mattina a Carate Brianza

Una Messa a porte chiuse nel santuario della Madonna di San Bernardo di Carate Brianza per chiedere l’intercessione di essere liberati dalla minaccia della pandemia da coronavirus. Sabato mattina 4 aprile, alle 7, nella chiesetta santuario del quartiere all’angolo tra corso della Libertà e viale Garibaldi, il parroco don Gianpiero Magni celebrerà la liturgia eucaristica rivolgendo la tradizionale preghiera di supplica alla Madonna di San Bernardo affinché la materna intercessione di Maria ottenga alla comunità di essere liberata dalla grave emergenza sanitaria.

Con il parroco ci sarà anche il sindaco Luca Veggian che presienzerà alla Messa in rappresentanza di tutta la città. L’invito esteso a tutti i fedeli è quello di esporre fuori dalle case una immagine della Madonna.

Ecco il testo della preghiera alla Madonna di San Bernardo:

Santa Maria della Grazia, Madonna di San Bernardo, ascolta la

nostra confidente preghiera.

Poiché sei venerata in tutte le nostre case, fiorisca in esse la pace

che nasce dall’obbedienza al divino volere. A nessun giorno

manchi il pane, e a nessun cuore manchi la bontà.

Nell’ora oscura del dubbio, sii la nostra luce benigna.

Nell’ora grande della croce, sii il nostro dolce conforto e aiutaci

ad adempiere ciò che manca alla passione di Cristo per la salvezza

del mondo.

Fa che gli erranti ritornino all’abbraccio della Misericordia infinita.

Che i nostri malati siano risanati dalla tenerezza e dalla

onnipotenza del tuo Figlio.

Che i nostri giovani cerchino il volto di Dio, e i più capaci di

amare scoprano la sublime bellezza dell’offrirsi interamente a

servire il suo regno di verità e di giustizia.

Proteggi con vigilante a more le strade del nostro paese perché il

cammino sia incolume ed ogni incontro sia raggiante di amicizia.

E quando i nostri passi arriveranno alle soglie della Casa, aprici e

mostraci il tuo Gesù, nella gloria del Padre con lo Spirito Santo,

per tutti i secoli eterni e felici. Amen

