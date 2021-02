Coronavirus: contagi ancora su nell’ultima settimana (+13%)

Coronavirus: contagi ancora in crescita nell’ultima settimana rispetto ai sette giorni precedenti, quando avevamo registrato già registrato un preoccupante balzo in avanti.

Coronavirus: nell’ultima settimana contagi ancora su

I 279 contagi registrati oggi in Provincia di Monza e Brianza portano il totale dell’ultima settimana a 1.279, cioè 147 in più della settimana precedente, quella che andava da lunedì 8 a domenica 14 febbraio quando i tamponi positivi da Covid-19 erano stati 1.132. L’aumento è quindi del +13%.

Un incremento non importante ma significativo se si pensa che il dato di settimana scorsa era il peggiore da un paio di mesi a questa parte, con un incremento sui sette giorni precedenti di un +36,8.

Oggi in Provincia MB e in Regione

Anche il tasso di positività in Regione Lombardia è in crescita, era al 6,5% domenica 14 febbraio, è al 7,5% oggi (ieri al 6,8%). In Lombardia oggi si sono contati altri 50 decessi che portano il totale regionale a 28.058. Nella nostra Provincia oggi un solo decesso, il totale è di 1.989 mentre le persone che sono state contagiate dal Covid-19 da inizio pandemia a Monza e Brianza sono 55.230.

In Lombardia oggi, domenica 21 febbraio 2021, si registra un aumento di ricoveri nelle terapie intensive (+4, per un totale di 386) così come nei reparti Covid (+19, per un totale di 3.741).

I dati dei contagi di oggi per Provincia: 279 a Monza e Brianza, 649 nella città metropolitana di Milano, 184 a Bergamo, 704 i nuovi casi a Brescia, 131 a Pavia, 105 a Como, 83 a Mantova, 79 a Cremona, 70 a Sondrio e a Varese, 66 a Lecco, 30 a Lodi

In calo i decessi

La buona notizia è che anche questa settimana, come già la scorsa, i decessi sono in calo. Negli ultimi sette giorni le persone che ci hanno lasciato in Provincia di Monza e Brianza a causa del coronavirus sono state 23, la settimana prima erano state 30 e quella prima ancora 36.