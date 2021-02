Dati Covid: nell’ultima settimana più di mille contagi. Rispetto ai sette giorni precedenti c’è un aumento importante, +36%.

Tornano a crescere i contagi nella Provincia di Monza e Brianza, così come torna a crescere la percentuale di tamponi positivi sul totale, che oggi domenica 14 febbraio è del 6,5%.

Negli ultimi sette giorni, cioè nella settimana che va dall’8 al 14 febbraio, abbiamo infatti registrato – dati ufficiali di Regione Lombardia – 1.132 contagi ed era da tempo che non si raggiungeva questa quota. La settimana precedente i contagi erano stati 827, quindi l’aumento è considerevole, con un +305 che è pari a un +36,88%.

Complessivamente da inizio pandemia ad oggi i contagi in Provincia di Monza e Brianza (un dato che comprende anche i guariti e i deceduti) sono stati 53.951, con una percentuale di contagiati sull’intera popolazione del 6,17%.

I Comuni più colpiti, relativamente ai contagi rapportati al numero di residenti, sono Limbiate con il 7,83%, seguito da Nova Milanese e Cogliate, rispettivamente con il 7,50% e il 7,44%.

In leggero calo i decessi

Se la scorsa settimana erano calati i contagi e aumentati i decessi, questa settimana a fronte dell’aumento del numero di contagi di cui abbiamo detto registriamo fortunatamente un calo, sia pur lieve, nel numero dei decessi. Rispetto ai sette giorni precedenti, cioè alla prima settimana di febbraio, sono 6 in meno: 30 contro 36.

Dall’inizio della pandemia in Provincia di Monza e della Brianza a causa del Covid ci hanno lasciato 1.966 persone, 156 in questo primo mese e mezzo del 2021. E’ purtroppo facile prevedere che entro la fine di febbraio supereremo le 2.000 vittime per coronavirus.