Coronavirus, deceduto un 80enne di Seveso

Il dramma Coronavirus (QUI i dati sul contagio in Lombardia) tocca anche Seveso. Un 80enne positivo al Covid-19 è infatti deceduto all’ospedale San Gerardo di Monza. L’uomo era stato ricoverato da mesi in altri nosocomi visto che era affetto da un’altra grave malattia.

La rassicurazione del sindaco Allievi

A dare la notizia al sindaco Luca Allievi è stata l’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza, che ha informato il primo cittadino sevesino del ricovero e del successivo decesso dell’80enne all’ospedale San Gerardo di Monza. Allievi ha voluto rassicurare la cittadinanza: “Durante il fine settimana scorso sono stato in contatto con l’Ats della Brianza in merito a un caso di un residente di Seveso, anziano ottantenne, trasferito da un istituto di ricovero e cura brianteo all’ospedale San Gerardo di Monza in seguito all’accertamento di positività al Coronavirus. Il paziente era ospedalizzato da mesi fuori dal territorio comunale a causa di altra grave patologia. In data odierna ci è purtroppo pervenuta la comunicazione del suo decesso. Confermo che al momento l’Ats, attivati tutti i protocolli sanitari del caso, non ha individuato alcun contatto diretto tra questa persona e il territorio di Seveso. Ai familiari del nostro concittadino deceduto vanno le più sentite condoglianze da parte di tutta la nostra comunità”.

“Prevenzione: non cambia nulla”

Ha aggiunto poi Allievi: “Per quanto riguarda le misure di prevenzione da attuare a Seveso, l’Ats mi ha confermato che non cambia nulla rispetto a quanto previsto dai decreti emanati nei giorni scorsi. Avrò premura di tenere informata la popolazione su eventuali casi di contagio dato che il Comune è il primo canale di informazione per la cittadinanza in quanto l’Ats comunica direttamente all’Amministrazione tutte le informazioni in merito. Raccomando ai cittadini di evitare inutili e nocivi allarmismi e di attenersi non solo alle disposizioni di Stato ed Enti locali ma anche alle regole di prevenzione diffuse dalle autorità sanitarie. Riuscire a limitare il contagio è un compito di ognuno di noi, tramite un comportamento responsabile e prudente, senza paure o timori di sorta, in linea con le sopracitate disposizioni, al fine di tutelare la nostra salute, quella di chi ci è vicino (soprattutto se appartenente alle categorie più fragili) e anche di agevolare e ridurre la pressione sul sistema sanitario regionale, i cui operatori stanno compiendo sforzi incredibili per curare tutti i malati, rischiando in prima persona di contrarre il virus. L’invito inoltre è quello di consultare frequentemente la pagina Facebook del Comune come il sito internet del Comune, al fine di essere costantemente aggiornati. Esorto tutti a vivere la propria vita serenamente ma anche con le attenzioni e le accortezze sopra menzionate che, anche se ci sembrano un po’ limitanti, sono fatte per tutelare tutti quanti, dai più piccoli ai più anziani”.

