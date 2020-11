Coronavirus: ecco quali sono i Comuni più colpiti. Se si paragonano i contagi al numero di abitanti in questo momento chi è messo peggio è Limbiate.

Alla data di ieri, giovedì 5 novembre, nella Provincia di Monza e Brianza (dati ufficiali di Regione Lombardia) si contavano da inizio pandemia 22.753 contagi e 1.030 decessi. Nei contagi, ricordiamo, sono comprese sia le persone guarite, gli attuali contagiati e quanti purtroppo non ce l’hanno fatta.

A fine agosto (leggi qui), prima che iniziasse questa cosiddetta seconda ondata, i contagi erano meno di un terzo rispetto a oggi e le persone decedute 901. Ciò significa che il numero dei contagiati, in virtù anche dei tanti tamponi effettuati, è salito in modo esponenziale ma fortunatamente i decessi, pur in crescita nelle ultime settimane, non hanno fortunatamente seguito la stessa curva.

II più colpiti in termini assoluti

Regione Lombardia rende noti quotidianamente i 10 comuni più colpiti di ogni Provincia lombarda. Monza, capoluogo della Provincia MB, per le sue dimensioni, è in termini assoluti il Comune con più casi da inizio emergenza: 3.503 (erano 1.164 il 26 agosto), con un rapporto tra il numero dei contagiati e popolazione del 2,84%. Subito dietro ci sono Limbiate e Seregno.

I più colpiti in rapporto agli abitanti

Se si guarda al numero dei contagi in rapporto alla popolazione le cose cambiano e il triste primato che alla fine di agosto spettava a Busnago (tanto che il sindaco ci aveva scritto spiegandocene i motivi) ora spetta a Limbiate, dove il numero dei contagi sfiora il 3,5% rispetto al numero degli abitanti.

Dietro Limbiate troviamo Concorezzo, dove sicuramente ha inciso l’elevato numero di contagi riscontrato recentemente in una Rsa, e Barlassina. Sono questi gli unici tre Comuni dove attualmente i contagi superano il 3% dei residenti.

Da segnalare che alla fine di agosto solo i primi tre Comuni (con Busnago c’erano Carate e Besana Brianza) avevano una percentuale di contagiati superiore all’1% della popolazione mentre ora, come si può notare, i primi dieci Comuni hanno tutti un numero di contagiati superiore al 2,5% degli abitanti. E’ un altro segno di quanto il virus abbia circolato nell’ultimo periodo.

