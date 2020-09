Coronavirus: i Comuni più colpiti, cosa è cambiato in un mese I DATI AGGIORNATI

Coronavirus: i Comuni più colpiti, cosa è cambiato in un mese. Ve lo diciamo con i numeri ufficiali forniti da Regione Lombardia.

Coronavirus: i Comuni più colpiti

Nella Provincia di Monza e Brianza dall’inizio della pandemia, come ricordavamo ieri, si sono registrati ufficialmente 912 decessi e 6.744 contagi, con una percentuale di contagi sulla popolazione complessiva che è dello 0,77%. La Regione ci dice anche quali sono i 10 Comuni che hanno registrato il maggior numero di contagi e i 10 centri in cui è più alto il rapporto fra contagiati e residenti.

Un’analisi che avevamo fatto giusto un mese fa (leggi qui) e che oggi riproponiamo, evidenziando le conferme e alcune novità.

I dieci Comuni con più contagi

Il Comune più colpito, considerati gli oltre 120mila abitanti è ovviamente Monza, che vede alle sue spalle i tre centri con più di 40mila abitanti, cioè Desio, Lissone e Seregno. Scala in quinta posizione Brugherio che un mese fa era terzo. Si scambiano di posizione Vimercate e Cesano, mentre le ultime tre posizioni sono invariate.

In un mese Monza aggiunge 107 contagi e arriva a 1.271, aumento non trascurabile anche a Lissone, con 56 contagi in più rispetto al 26 agosto scorso che lo portano a 326.

I contagi in rapporto agli abitanti

Qualche novità in più nella tabella che indica i contagi per abitante e che, come ci aveva fatto notare il sindaco di Busnago, è influenzata dai tamponi positivi nelle Rsa. Busnago resta in testa a questa classifica, ma in un mese ha fatto registrare soltanto 3 contagi in più. Una dozzina quelli a Carate e Besana Brianza che lo seguivano in questa classifica e sono stati sopravanzati da Cavenago (11 contagi nell’ultimo mese).

Escono di classifica Veduggio e Carnate, mentre entrano Bernareggio e Vedano al Lambro.

