Coronavirus: i contagi Comune per Comune

Per la prima volta dall’inizio della seconda ondata la scorsa settimana in Provincia di Monza e Brianza sono calati in modo sensibile i contagi e anche la pressione sugli ospedali è lievemente diminuita.

Le misure contenute nell’ordinanza regionale e nei Decreti del Presidente del Consiglio stanno quindi facendo effetto.

Nell’ultima settimana i contagi in Provincia sono stati 5.795, oltre mille in meno rispetto alle tre settimane precedenti, quando si erano attestati tra i sei e i settemila.

Qui presentiamo il numero dei contagi Comune per Comune alla giornata di ieri, martedì 24 novembre. Dall’inizio della pandemia si contano 1.367 decessi e proprio ieri è stata superata la soglia dei 40mila contagi: 40.205, il 4,60% della popolazione.

I Comuni che ad oggi hanno fatto registrare il maggior numero di contagi rispetto alla popolazione sono Limbiate e Cogliate (6,19%) , seguiti da Ceriano laghetto (5,54%).

Come successo con la prima ondata della pandemia, anche questa seconda non ha dunque colpito il territorio in modo uniforme. A fine agosto i Comuni più colpiti rispetto alla popolazione erano Busnago, Carate e Besana Brianza, con percentuali tra l’1 e l’1,47%, questa seconda ondata ha colpito di più la Brianza Ovest.

Di seguito pubblichiamo i contagi Comune per Comune con un raffronto al 12 novembre, ricordando sempre che il numero di contagi è da inizio pandemia e comprende anche le persone nel frattempo guarite o, purtroppo, decedute.

I contagi Comune per Comune

Comune 12 novembre 24 novembre

Agrate 355 451

Aicurzio 45 70

Albiate 183 285

Arcore 449 573

Barlassina 266 363

Bellusco 209 277

Bernareggio 343 447 Besana 503 691

Biassono 429 533

Bovisio M. 579 823

Briosco 161 224

Brugherio 1.289 1.670

Burago M. 92 124

Busnago 198 239

Camparada 54 76

Caponago 138 175

Carate 637 850

Carnate 212 265

Cavenago 191 246

Ceriano L. 250 364

Cesano M. 1.442 1.971

Cogliate 353 528

Concorezzo 589 711

Cornate 228 285

Correzzana 81 107

Desio 1.603 2.206

Giussano 1.024 1.391

Lazzate 269 425

Lentate 464 725

Lesmo 264 372

Limbiate 1.621 2.171 Lissone 1.647 2.280

Macherio 248 334

Meda 789 1.111

Mezzago 107 138 Misinto 204 305

Monza 4.469 5.779

Muggiò 857 1.142

Nova M. 916 1.296

Ornago 120 194

Renate 130 154

Roncello 100 123

Ronco B. 79 100 Seregno 1.620 2.176

Seveso 867 1.185

Sovico 273 393

Sulbiate 80 114 Triuggio 245 337

Usmate V. 277 354

Varedo 481 677

Vedano 253 339 Verano 316 415

Veduggio 113 152

Villasanta 417 547

Vimercate 723 921

