Coronavirus: i soldi dati dal Comune alle consulte saranno donati ad Avps

Coronavirus: i soldi dati dal Comune alle sei consulte donati ai soccorritori di Avps. Una gesto di grande sensibilità compiuto dalle consulte del sei tra frazioni e quartieri di Vimercate. I responsabili hanno fatto sapere di aver chiesto all’Amministrazione comunale di dirottare ad Avps, l’Associazione volontari di Pronto soccorso di Vimercate, la quota annuale che da bilancio era stata messa a disposizione per i lavori pubblici nella frazione e che ammonta a ben 120mila euro.

L’appello di Avps

Come noto Avps nei giorni scorsi ha lasciato una campagna di raccolta fondi per sostenere le ingenti spese affrontate ogni giorno per dotare i soccorritori di tutte le protezioni necessarie per il trasporto con ambulanza verso gli ospedali di sospetti o malati di Coronavirus. Oltre alle spese per la sanificazione del mezzo, per ogni viaggio servono diverse centinaia di euro. Un impegno che sta mettendo a dura prova le casse di Avps.

Adesione immediata

Da ciò l’appello, già raccolto da privati cittadini e ora anche dalle Consulte. Tutti i presidenti delle sei Consulte hanno infatti aderito immediatamente.

Come aiutare Avps

