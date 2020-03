Impegnata ad affrontare la nuova emergenza del Coronavirus l’Associazione dei volontari di Pronto Soccorso di Vimercate ha bisogno di aiuto per lavorare in sicurezza. L’appello del presidente.

I soccorritori di Vimercate hanno bisogno di aiuto

Sono impegnati da ormai due settimane nel trasporto in ospedale dei sospetti e dei malati di Covid-19. Un lavoro che mette a dura prova la rodata macchina di Avps Vimercate e il suo personale, ma anche le casse dell’associazione.

Per lavorare in tutta sicurezza, secondo le disposizioni, gli operatori sulle ambulanze devono indossare una serie di protezioni, molto costose. Da ciò la necessità di reperire fondi per garantire la continuità del servizio senza rischi. L’associazione presieduta da Elio Brambati ha quindi diffuso un comunicato per chiedere un aiuto economico.

LEGGI ANCHE: Tre cittadini vimercatesi positivi al Coronavirus

Cosa occorre

«L’emergenza Coronavirus vede impegnato tutto il personale di Avps,Associazione Volontari di Pronto Soccorso di Vimercate, 24 h su 24 – si legge – Ma le persone non bastano, per soccorrere in modo sicuro dobbiamo provvedere all’acquisto del materiale necessario; questo materiale comprende i presidi di protezione individuali (tute anticontaminazione, mascherine, guanti, occhiali) ma anche il materiale necessario alla sanificazione dei mezzi.

Questi acquisti, inderogabili ed assolutamente necessari, ma eccezionali per il nostro bilancio, impegnano le nostre casse oltre la nostra disponibilità. Chiediamo un aiuto per affrontare questo incremento di costi. Insieme possiamo affrontare questa emergenza al meglio».

Come donare

Per le donazioni (fiscalmente deducibili e detraibili) è possibile effettuare un bonifico a: BCC Milano – Filiale di Vimercate, IBAN IT68X0845334070000000630065

TORNA ALLA HOME