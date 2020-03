Coronavirus, il bandista suona “O mia bela Madunina” dal balcone: i vicini applaudono VIDEO

Coronavirus, il bandista suona “O mia bela Madunina” dal balcone: i vicini applaudono.

Anche il trombettista Mariano Martin di Cesano Maderno ieri, venerdì 13 marzo, ha partecipato al flash mob contro la paura. Per la gioia di chi, affacciato ai balconi, ha applaudito entusiasta.

Un flash mob musicale

Tra i flash mob organizzati in tutte le città d’Italia per combattere la paura e l’isolamento da Coronavirus, quello di Anbima, l’Associazione nazionale delle bande italiane. Il corpo musicale Giuseppe Verdi di Binzago ha aderito all’iniziativa. Mariano Martin ha indossato la divisa ufficiale dell’ultracentenaria formazione musicale di Cesano Maderno e ha spalancato le finestre di casa per uscire sul balcone. Qui, con il suo inseparabile euphonium, ha suonato “O mia bela Madunina”, la canzone che più rappresenta Milano. Gran finale tra gli applausi dei vicini. Un momento per distrarsi dalla preoccupazione del Coronavirus e sentirsi uniti e vicini grazie alla musica.