Coronavirus, il drive – in dei tamponi apre mercoledì

Coronavirus, il drive – in dei tamponi al velodromo di Cesano Maderno (via Sant’Eurosia) apre mercoledì 2 dicembre 2020.

Lo ha annunciato il sindaco Maurilio Longhin ieri sera, giovedì 26 novembre, in apertura del Consiglio comunale. Il drive-through è stato allestito nel grande spazio coperto dell’area feste di via Sant’Eurosia. I tamponi saranno eseguiti agli assistiti dei medici di base che aderiranno all’iniziativa curata dalla società cooperativa Consulto Formativo Brianza. “Sono una decina i medici di Cesano, al momento, ma il punto tamponi è aperto a tutti, senza distinzioni, nessuo escluso, non sono ai professionisti che fanno parte della cooperativa” ha precisato il sindaco.

“L’accesso al drive-in avverrà direttamente con l’auto da via Giovanni Donghi, mentre l’uscita è prevista su via Sant’Eurosia dopo avere effettuato il test, in tutta sicurezza” ha spiegato il primo cittadino, che ha aggiunto: “Il servizio è aperto ai pazienti dei medici di base, che potranno prenotare il tampone per il proprio assistito”. Si parte mercoledì prossimo, dalle 9 alle 13. Referto inviato via mail

“I tamponi possono essere prenotati per le seguenti categorie di assistiti: paziente sintomatico sospetto Covid o contatto di caso in prossimità del 14esimo giorno di isolamento che non abbia effettuato tampone molecolare – spiega una nota ufficiale del Comune – Il referto verrà inviato al paziente e al medico di medicina generale via mail”.