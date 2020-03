Coronavirus, la città di Besana consacrata a Maria

La città di Besana in Brianza è stata consacrata a Maria. Ieri, mercoledì, il parroco e il sindaco si sono uniti in preghiera nella chiesa dell’Annunciazione di Casaglia, rivolgendosi alla Madonna. “Intercedi per noi presso tuo figlio Gesù, affinché ponga fine a questo contagio”, la supplica di don Mauro Malighetti.

La città consacrata a Maria

La pandemia da Coronavirus sta facendo pagare un prezzo molto alto ai besanesi. Ieri, mercoledì, nella solennità dell’Annunciazione, la comunità si è così affidata al Signore. Il parroco, don Mauro Malighetti, e il sindaco Emanuele Pozzoli, in fascia tricolore, hanno pregato davanti all’altare della chiesa dell’Annunciazione di Casaglia, consacrando la città a Maria. Lo hanno fatto unendo simbolicamente l’intera comunità civile e religiosa.

Stiamo vivendo un periodo difficile. Siamo provati e preoccupati per il diffondersi del virus – ha detto don Mauro – Vergine Maria, siamo certi che tu non ci abbandoni ma intercedi per noi presso tuo figlio Gesù affinché ponga fine a questo contagio

Il pensiero è andato anche alle persone malate, agli operatori sanitari e a tutti coloro che sono stati strappati alla vita dal Coronavirus.

