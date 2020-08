Coronavirus: nessun decesso oggi, 10 agosto, in Lombardia. Solo due i contagi in Provincia di Monza e della Brianza, il totale sale a quota 5.913. I decessi restano restano 899 dall’inizio della pandemia.

Coronavirus: nessun decesso oggi, 10 agosto

Nessun decesso oggi in regione a causa del Covid-19, aumentano guariti e dimessi (+72), calano i ricoveri (stabili quelli in terapia intensiva e diminuiscono di 5 quelli in terapia non intensiva). A Como, Lecco, Sondrio e Varese si registrano zero contagi. Sembra rientrato anche il focolaio nel mantovano.

A livello nazionale nelle ultime 24 ore si contano 4 morti e 259 nuovi casi, una situazione decisamente migliore rispetto a ieri, quando i nuovi contagi registrati erano stati ben 463 e avevano fatto suonare un campanello di allarme.

Complessivamente sono 250.825 le persone che hanno contratto il virus in tutta Italia dall’inizio della pandemia. Risspetto alla giornata di ieri, domenica 9 agosto, è invece risalito il numero delle vittime: i 4 decessi in più che portano il totale a 35.209, mentre domenica l’incremento era di 2. Solo 3 le regioni senza nuovi casi – Friuli Venezia Giulia, Molise e Basilicata – mentre i maggiori incrementi si registrano in Emilia Romagna (+39), Lazio (+38) e Sicilia (+32)

I dati di oggi, lunedì 10 agosto in Lombardia

– i tamponi effettuati: 9.343, totale complessivo: 1.374.709

– i nuovi casi positivi: 31 (di cui 6 ‘debolmente positivi’ e 1 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 74.504 (+ 72), di cui 1.429 dimessi e 73.075 guariti

– in terapia intensiva: 9 (=)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 150 (-5)

– i decessi, totale complessivo: 16.833 (=)

I nuovi casi per provincia

Milano: 4, di cui 4 a Milano città

Bergamo: 3

Brescia: 7

Como: 0

Cremona: 3

Lecco: 0;

Lodi: 2

Mantova: 2

Monza e Brianza: 2

Pavia: 1

Sondrio: 0

Varese: 0

