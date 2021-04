Coronavirus: oggi 77 morti in Lombardia, in Provincia di Monza 203 contagi. Calano ancora i ricoveri nelle Terapie intensive e reparti Covid degli ospedali.

Oggi i tamponi eseguiti in Lombardia zono 41.303, i nuovi positivi al coronavirus 2.302, con una percentuale quindi del 5,57%.

Continuano a diminuire i ricoveri che in terapia intensiva sono 814 (-10 rispetto a ieri) , e negli altri reparti scendono sotto quota seimila, ovvero 5-896 (-163 rispetto a sabato). I decessi registrati oggi, domenica 11 aprile, sono 77 (ieri 81), il che porta il totale da inizio epidemia a 31.753.

La situazione in Italia

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 15.746 casi positivi e 331 morti. Attualmente i ricoverati sono 30.836 (406 in meno di ieri), di cui 3.585 nei reparti di terapia intensiva (-3 rispetto a ieri) e 27.251 negli altri reparti (- 403 ). I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 253.100, mentre ieri erano 320.892. Il tasso di positività è pari al 6,2%, in aumento rispetto a ieri quando era al 5,5%

I dati nelle Province lombarde

Bergamo 244

Brescia 367

Como 107

Cremona 80

Lecco 58

Lodi 26

Mantova 132

Milano 734

Monza e Brianza 203

Pavia 127

Sondrio 69

Varese 112