Coronavirus: oggi in Brianza 149 nuovi positivi. 23 i decessi odierni in Lombardia, calano i ricoveri nei reparti Covid ma aumentano leggermente nelle Terapie intensive.

Sono 1.287 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia, mentre si registrano altri 23 decessi (ieri erano stati 52), per un totale dall’inizio della pandemia di 32.945 morti. Calano i ricoveri in ospedale, in totale sono 3.290 (-113 rispetto a ieri), aumenta lievemente invece il numero di persone ricoverate in terapia intensiva: 542 (+6 rispetto a ieri).

La percentuale di letti occupati in terapia intensiva nella nostra regione, alla data di oggi, domenica 2 maggio, continua dunque ad essere oltre la soglia di allerta.

In Provincia di Monza e Brianza i contagi rispetto a ieri sono nettamente in calo; 149 contro 261, ma va detto che i tamponi a livello regionale sono stati molti meno rispetto a ieri (30.249 contro 59.144). La percentuale di positività sale al 4,25% (ieri era al 3,62%).

La situazione in Italia

Importante calo di decessi a livello nazionale. Oggi si sono infatti registrati 144 morti (226 ieri) ed era dalla fine di ottobre 2020 che non si registrava un dato di vittime così basso. I nuovi postiti 9.148 a fronte di 156.872 tamponi con una percentuale del tasso di positività che sale al 5,8% (ieri era al 3,4%)

Come in Lombardia anche a livello nazionale aumentano, anche se di poco, i ricoveri in terapia intensiva per Covid: sono 2.524, due in più rispetto a ieri, con 109 nuovi ingressi giornalieri. In calo i ricoveri nei reparti ordinari, con 18.345 ricoverati, -36 in 24 ore. Sono 3.492.679 i guariti in totale (+8.637), 430.906 gli attualmente positivi (+364).

I nuovi contagi per Provincia

Bergamo 218

Brescia 203

Como 75

Cremona 33

Lecco 46

Lodi 23

Mantova 49

Milano 375

Monza Brianza 149

Pavia 29

Sondrio 36

Varese 13