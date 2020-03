Coronavirus, primo decesso a Cesano Maderno. Lo ha comunicato poche ore fa il sindaco Maurilio Longhin dopo averne avuto notizia da Ats.

Primo decesso per Coronavirus

“Purtroppo dobbiamo comunicare che si è verificato ciò che temevamo: anche nella nostra città registriamo la prima persona deceduta, un uomo di 85 anni che da qualche giorno si trovava in ospedale”. Queste le parole del sindaco Maurilio Longhin sui canali ufficiali del Comune, dove il primo cittadino ha informato i cesanesi di essersi già messo in contatto con la famiglia per esprimere “la sua e nostra vicinanza”.

I numeri del contagio

A Cesano Maderno i cittadini positivi al Covid-19 sono saliti a 28. “Un aumento sensibile, che deve indurci ad essere ancora più rigorosi nell’osservare le disposizioni delle autorità” le parole del sindaco. “Sono giorni difficili, a volte drammatici per le persone direttamente coinvolte. A loro va la nostra solidarietà. In generale è un momento complicato per tutta la città. Ma non dobbiamo farci sopraffare dall’ansia. Dobbiamo reagire, rimanere a casa il più possibile per fermare il contagio e avere fiducia che così facendo la situazione potrà gradualmente migliorare”.

Il sostegno a chi è in difficoltà

Per chi è in difficoltà, soprattutto le persone over 65 o malate o in sorveglianza attiva, l’Amministrazione comunale ha messo in campo diverse iniziative.

E’ attivo un unico numero verde per la consegna dei farmaci, della spesa e dei pasti a domicilio. E’ 800913264. In particolare, per la consegna della spesa a domicilio, componendo il numero verde si accede ad un servizio aggiuntivo rispetto a quello già effettuato dai singoli esercizi commerciali da più giorni.

“Ringraziamo i volontari che ci supportano, la Croce Bianca, la Protezione Civile e le altre associazioni e inoltre le farmacie che collaborano per la parte medicinali” dice il sindaco.

