Coronavirus, seduta del Consiglio comunale con guanti e mascherine

Consiglieri comunali di Veduggio riuniti con guanti e mascherine. La seduta del Consiglio comunale di ieri, giovedì, ha visto i membri del parlamentino presenti in Aula, rispettosi delle disposizioni legate al contenimento del contagio da Coronavirus.

In Aula con guanti e mascherine

Ad impedire il rinvio della seduta del Consiglio comunale, un punto all’ordine del giorno improrogabile. In particolare la concessione agli appaltatori del diritto di superficie sulle aree del nuovo Municipio. Adempimento necessario per la prosecuzione dei lavori e, in particolare, per rispettare le scadenze legate all’ottenimento del contributo concesso dal Gse (Gestore dei servizi energetici).

“Abbiamo deciso di convocare i consigliere nelle sale della biblioteca e non alla primaria di via Libertà come di norma – ha spiegato il sindaco Luigi Dittonghi – Ci siamo seduti a distanza di un metro l’uno dall’altro, tutti con mascherini e guanti”.

