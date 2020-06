Coronavirus: solo 2 contagi in Provincia MB. I dati di domenica 7 giugno

Coronavirus: solo 2 contagi in Provincia di Monza e Brianza. I dati di domenica 7 giugno. In Lombardia oggi 125 casi positivi e 21 decessi. Il contagio in Provincia di Monza e Brianza ha rallentato ulteriormente, ieri i casi erano stati 4.

Coronavirus: solo 2 contagi

Il numero dei contagi continua a diminuire, come abbiamo ricordato anche nel report settimanale. Nell’ultima settimana i contagi infatti sono stati soltanto 59 mentre nei 7 giorni precedenti erano poco sotot qauota 100. Ieri in Provincia di Monza e Brianza si erano registrati solo 4 nuovi contagi, un dato sceso ulteriormente oggi. I dati della Regione segnalano infatti due soli contagi, Incrociamo le dita ma pare avvicinarsi il momento in cui non avremo più contagi, oltre a non contare più neanche pazienti ricoverati in Terapia intensiva.

Altro dato che fa ben sperare è che chi viene contagiato ora dal virus ha sintomi decisamente meno gravi rispetto a uno o due mesi fa e fortunatamente anche il numero dei decessi è in continua diminuzione. Ma vediamo, Provincia per Provincia, quali sono i dati ufficiali di oggi, domenica 7 giugno.

Tutti i dati di domenica 7 giugno

– i tamponi effettuati: 8.005

totale complessivo: 821.977

– attualmente positivi: 19.420 (-79)

– totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia

dall’inizio della pandemia a oggi: 90.195

– i nuovi casi positivi: 125 (1,6% rapporto con i tamponi

giornalieri)

– i guariti/dimessi: 183

totale complessivo: 54.505

– in terapia intensiva: 107 (-3)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 2.801 (-39)

– i decessi: 21

totale complessivo: 16.270

I casi per provincia con la differenza rispetto a ieri

Milano 23.408 (+43) di cui 9.942 (+23) a Milano citta’

Bergamo 13.558 (+7)

Brescia 15.007 (+19)

Como 3.922 (+1)

Cremona 6.495 (+6)

Lecco 2.766 (=)

Lodi 3.500 (+2)

Mantova 3.388 (=)

Monza e Brianza 5.573 (+2)

Pavia 5.416 (+12)

Sondrio 1.488 (+7)

Varese 3.693 (+19)

e 1.981 in fase di verifica.

