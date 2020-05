Coronavirus: tre paesi senza contagi da due settimane. Erano 10 domenica 3 maggio in un raffronto settimanale. Il virus, sia pure più lentamente, purtroppo si diffonde ancora.

Corovavirus: tre paesi senza contagi

Non siamo ancora fuori dall’emergenza lo dicono i numeri, che non mentono mai. Nelle ultime due settimane i contagi nella nostra provincia sono saliti di oltre il 10%, complessivamente sono 577 i nuovi contagi da Covid-19, che però non sono distribuiti uniformemente.

In tre paesi, tutti del Vimercatese, infatti da due settimane non si registra più neanche un contagio, sono Burago Molgora, Mezzago e Sulbiate. Di contro ci sono ancora ben sedici Comuni dove il contagio è cresciuto in doppia cifra. In numeri assoluti Desio è solo un’incollatura dietro Monza, che però ha quasi il triplo di abitanti. Anche Busnago ha fatto un preoccupante balzo in avanti nelle ultime settimane, più che raddoppiato il numero di contagi.

Fortunatamente ci sono anche tanti Comuni dove il contagio è cresciuto pochissimo, di una o due unità. Qui presentiamo i dati Comune per Comune mettendo a confronto i contagi di domenica 26 aprile con quelli di oggi, sabato 9 maggio. Nella terza colonna la crescita dei contagi. In neretto i tre Comuni che da due settimane esatte non hanno fatto registrare nessun contagio.

I dati dei contagi Comune per Comune

Comune domenica 26/4 sabato 9/5 differenza

Agrate 74 87 +13

Aicurzio 8 9 +1

Albiate 20 22 +2

Arcore 100 111 +11

Barlassina 35 42 +7

Bellusco 55 59 +4

Bernareggio 65 69 +4

Besana 101 137 +36

Biassono 73 88 +15

Bovisio M. 55 61 +6

Briosco 21 22 +1

Brugherio 218 228 +10

Burago M. 10 10 –

Busnago 30 85 +55

Camparada 6 7 +1

Caponago 32 36 +4

Carate 95 101 +6

Carnate 44 48 +4

Cavenago 54 57 +3

Ceriano L. 15 21 +6

Cesano M. 177 197 +20

Cogliate 16 28 +12

Concorezzo 91 96 +5

Cornate 50 54 +4

Correzzana 7 9 +2

Desio 194 279 +85

Giussano 136 171 +35

Lazzate 33 38 +5

Lentate 44 46 +2

Lesmo 50 52 +2

Limbiate 161 173 +12

Lissone 219 227 +8

Macherio 29 31 +2

Meda 67 82 +15

Mezzago 28 28 –

Misinto 17 18 +1

Monza 909 995 +86

Muggiò 99 104 +5

Nova M. 127 140 +13

Ornago 24 26 +2

Renate 24 25 +1

Roncello 27 28 +1

Ronco B. 22 23 +1

Seregno 222 236 +14

Seveso 68 77 +9

Sovico 23 25 +2

Sulbiate 14 14 –

Triuggio 27 29 +2

Usmate 30 34 +4

Varedo 57 63 +6

Vedano 47 52 +5

Veduggio 31 32 +1

Verano 36 38 +2

Villasanta 68 72 +4

Vimercate 184 204 +20

TOTALE 4.469 5.046 +577

