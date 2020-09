Covid a scuola, dopo il test i bambini rientrano in classe. Riapre la sezione della Montessori di Cesano Maderno che era stata chiusa settimana scorsa.

Oggi, giovedì 24 settembre, i bambini sono rientrati in classe. Sono risultati tutti negativi i tamponi effettuati sui bambini della scuola dell’infanzia Montessori che frequentano la sezione dove si era avuto un caso di positività al Covid-19.

I bambini erano già risultati negativi al primo tampone effettuato il 16 settembre. Anche il secondo tampone di chiusura sorveglianza è risultato per tutti negativo.

Lo certifica la nota di Ats al sindaco Maurilio Longhin:

“Comunichiamo che tutti i bambini della scuola dell’Infanzia Montessori, di Cesano Maderno, sono risultati negativi al tampone di chiusura sorveglianza. Possono quindi essere riammessi a frequentare la comunità, previa acquisizione dell’attestazione di riammissione rilasciata dal pediatra, come da indicazioni regionali”.

La scuola Montessori ha riaccolto stamattina i bambini della sezione che era stata momentaneamente sospesa. La scuola non ha mai chiuso, grazie al tipo di organizzazione che si è data, in collaborazione con l’Amministrazione, per ridurre i rischi di contagio: gli alunni sono stati infatti suddivisi nelle cosiddette classi “bolla”, gruppi chiusi che non condividono gli spazi e non entrano in contatto con le altre sezioni.

Attenzione e responsabilità

Il simndaco Longhin, in costante contatto con le direzioni delle scuole cittadine, rinnova l’invito “a comportamenti attenti e responsabili” e augura “ai bambini e alle bambine, alle famiglie, alle insegnanti un buon rientro a scuola e una buona continuazione”.