Covid: a Seveso chiude (di nuovo) la primaria Munari. Si sono verificati diversi casi che hanno portato all’isolamento di 5 classi. Studenti in dad fino al 1° maggio.

Covid: a Seveso chiude (di nuovo) la primaria Munari

La scuola primaria Bruno Munari, situata in Via Monte Bianco, all’Altopiano, è stata richiusa nella giornata di ieri, martedì 27 aprile, dalla Dirigenza scolastica, in conformità con quanto previsto dalla nota regionale 13306/2021, a seguito del riscontro di diversi casi positivi al virus Covid-19 che ha portato all’isolamento di 5 classi. La conferma è arrivata dall’Amministrazione comunale attraverso una nota ufficiale.

Le attività in presenza dell’intero plesso sono state sospese sino all’1 maggio 2021 ed è stata dunque attivata la Didattica Digitale Integrata.

Ulteriori misure verranno valutate dall’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza in accordo con la Dirigenza scolastica sulla base degli esiti dei tamponi predisposti per domani, giovedì 29 aprile.

Proprio a seguito del riscontro di troppi casi positivi al “coronavirus”, la scuola “Munari” era già stata chiusa dal 10 marzo al 19 marzo scorsi.