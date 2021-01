Covid: altre due classi in quarantena ad Agrate.

Ora sono tre le classi in quarantena

Salgono a tre il numero di classi delle scuole di Agrate finite in questi giorni in quarantena a causa dell’accertamento di casi di positività al coronavirus. Dopo il caso di una classe quarta della scuola primaria di via Battisti, ora è la volta dei bimbi della scuola materna comunale di via Savio. Tra l’altroieri e ieri sono infatti stati accertate la positività di un’educatrice e di un bimbo di due sezioni differenti.

Dieci giorni di quarantena

Immediata la disposizione da parte di Ats dell’avvio della quarantena che si concluderà per una classe l’8 febbraio e per le l’altra il 9 febbraio.

Altro decesso in paese

Dei nuovi casi e delle relative quarantene è stato naturalmente informato anche il sindaco Simone Sironi, che ha anche ricevuto la notizia di un nuovo decesso di un cittadino di Agrate dovuto al Covid. Da inizio pandemia gli agratesi morti per coronavirus sono 31.