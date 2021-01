Covid, nuova classe in quarantena ad Agrate. Dopo un lungo periodo di tregua, il coronavirus torna in classe. Nella giornata di oggi, mercoledì, Ats ha comunicato alla direzione dell’Istituto comprensivo Bontempi l’avvio della quarantena per gli alunni di una classe quarta della primaria di via Battisti.

La conferma del sindaco

A dare conferma della notizia è stato il sindaco Simone Sironi. Diverse le classi della scuola primaria di Agrate colpite nei mesi scorsi. Come detto però da parecchie settimane nella scuola di via Battisti non si registravano nuovi casi.

“Autunno caldo”

Particolarmente complicata la situazione durante l’autunno scorso quando erano state molte le classi, della primaria di Agrate, della secondaria e della primaria di Omate finite in quarantena.