Covid: contagi più che dimezzati rispetto a ieri in Brianza. Sono calati anche in Lombardia, 37 i decessi in regione.

Covid: oggi in Brianza contagi più che dimezzati rispetto a ieri

Sono 3.529 i nuovi positivi al Covid-19 in Lombardia, a fronte di 37.251 tamponi effettuati. La percentuale di tamponi positivi su quelli effettuati resta dunque ancora alta, sopra al 9%.

Nelle ultime 24 ore nella nostra regione ci sono stati 37 decessi (ieri 49) che portano il numero delle vittime complessive a 28.361.

Le persone ricoverate con sintomi, in Lombardia, sono 4.118, di cui 426 in Terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 61.797 soggetti. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 508.369 (+865). Gli attualmente positivi in totale sono 66.341.

In Provincia di Monza e Brianza i contagi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 187, meno della metà di quelli registrati ieri (403).

Questi i casi registrati nelle altre province lombarde, sempre preoccupante la situazione di Brescia: Bergamo 280, Brescia 1.016, Como 175, Cremona 169, Lecco 94, Lodi 66, Mantova 153, Milano 1.003, Pavia 144, Sondrio 61, Varese 112.

Così in Italia

Oggi, domenica 28 febbraio, in Italia a fronte di 257.024 tamponi eseguiti, i casi positivi sono 17.455, sale ancora il tasso di positività, che è del 6,7% mentre ieri era del 5,8%. I nuovi casi registrati sono 17.455, in diminuzione rispetto a ieri, quando se ne contavano 18.916, ma con 323.047 tamponi.

Diminuiscono i decessi, 192, contro i 280 di ieri. Aumentano ancora i ricoverati in ospedale. Tanto in terapia intensiva: 2.231 (+5 unità rispetto a ieri) che nei reparti Covid: 18.638 (+266 in più di ieri).