Covid: crollati contagi e decessi nell’ultima settimana

Oggi in Italia per la prima volta da ottobre si sono registrati meno di 100 morti per Covid. Le cose stanno decisamente migliorando, anche a livello locale.

Nell’ultima settimana in Provincia di Monza e della Brianza si sono infatti registrati 587 contagi ed erano diversi mesi che non si registrava una cifra così bassa. La settimana precedente, ricordiamo, erano stati 896 e quella prima ancora 1.169.

Come sta succedendo in Italia anche in Brianza è in deciso calo il numero dei decessi. Nell’ultima settimana in Provincia MB si sono contati 18 morti, contro i 30 della settimana precedente.

La situazione di oggi in Lombardia

I dati della Lombardia di oggi, domenica 16 maggio 2021 registrano un totale di 796 nuovi casi su un totale di 32.385 tamponi effettuati (tasso al 2,46%), mentre si svuotano ulteriormente gli ospedali. I guariti/dimessi totale complessivo: 753.628 (+990). In terapia intensiva: 382 (-8). I ricoverati non in terapia intensiva: 2.053 (-106), In isolamento domiciliare: 36.079 (-98). I decessi, totale complessivo: 33.347 (+18).

I casi per Provincia

Bergamo 81

Brescia 105

Como 43

Cremona

Lodi 7

Mantova 40

Milano 247

Monza e Brianza 95

Pavia 45

Sondrio 10

Varese 35