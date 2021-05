Meno di mille contagi Covid nell’ultima settimana. Trenta i morti negli ultimi sette giorni, erano stati 25 la settimana precedente.

Meno di mille contagi Covid nell’ultima settimana

Nuovo importante calo dei contagi da coronavirus nell’ultima settimana. Dopo tanto tempo siamo infatti scesi sotto i mille contagi, per la precisione dal 3 al 9 maggio se ne sono contati 896, contro i 1.169 della settimana precedente (la settimana ancora prima erano stati 1.342).

Dall’inizio della pandemia nella nostra Provincia si sono registrati 77.396 contagi, gli ultimi 117 oggi, domenica 9 maggio 2021. Un dato che, ricordiamo, comprende le persone attualmente malate, quelle guarite e anche quelle che ci hanno lasciato da quel tragico febbraio 2020.

A Monza e Brianza sono morte 2.459 persone.

Con i decessi registrati oggi sono 2.459 le persone che ci hanno lasciato per il Covid in Provincia MB, la gran parte delle quali anziane. Nell’ultima settimana si sono contati 30 decessi, contro i 25 dei sette giorni precedenti.

Oggi in Lombardia

Oggi, domenica 9 maggio, in Lombardia si sono registrati 1.326 nuovi positivi contro i 1.584 di sabato. I tamponi processati: 39.298 (ieri 52.497) con un rapporto tamponi/positivi in crescita al 3,3% (ieri era al 3%). Salgono leggermente anche i ricoverati in terapia intensiva: 492 (+2, con 24 ingressi giornalieri), mentre continua il calo dei ricoverati nei reparti Covid: 2.726 (-124); 33 i decessi (ieri 43), dall’inizio della pandemia i morti in Lombardia sono 33.182.

I nuovi contagi per Provincia

Bergamo: 157

Brescia: 216

Como: 77

Cremona: 42

Lecco: 43

Lodi: 15

Mantova: 86

Milano: 385

Monza e Brianza: 117

Pavia: 64

Sondrio: 31

Varese: 64